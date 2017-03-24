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Представители «Югры»: основания для банкротства банка у ЦБ отсутствуют

Сегодня, 13:20
Представители «Югры»: основания для банкротства банка у ЦБ отсутствуют

 23 ноября Арбитражный суд Москвы отложил рассмотрение иска ЦБ о несостоятельности ПАО банка «Югра» до 18 января. Адвокаты учредителей готовы доказать, что оснований для банкротства нет, пишет«Цензуры.Нет».

 Согласно отчетности за 28 июля, подготовленной временным руководством «Югры», обязательства банка превышали активы на 143 млрд. рублей. Эти данные не обоснованы и заключение специалиста по бухучету и аудиту это подтверждает, - отмечают представители учредителей

 Юристы «Югры» утверждают, что корректные расчеты свидетельствуют о том, что активы превышали обязательства не менее чем на 36 млрд. рублей. Также они собираются опровергнуть заявления Центробанка и временной администрации о фиктивности 24 компаний, бравших кредиты у «Югры».

 

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