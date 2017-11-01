Пьяный курянин угнал у заснувшего приятеля машину

В Золотухинском районе госавтоинспекторы задержали подозреваемого в угоне. Полицейские остановили водителя ВАЗа, который совершал опасные маневры. Мужчина находился в состоянии опьянения, не предоставил документы на транспорт и водительское удостоверение. При разбирательстве в отделе водитель признался, что машина ему не принадлежит. Транспорт он угнал меньше часа назад, вытащив ключи из кармана своего нетрезвого друга. Хозяин не сразу понял, что его машину угнали. Только после того, как полицейские вернули транспорт, он написал заявление о краже. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. За вождение в нетрезвом виде задержанному придется заплатить крупный штраф, а также на длительное время лишиться прав.