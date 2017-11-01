150 сиротам приходится добиваться жилья через суд

В очереди на жилье в Курской области более 600 детей-сирот. Таковы данные на начало года. Многим льготникам приходится добиваться квартиры через суд, а потом еще ждать исполнения судебного решения годами. Зафиксировано более 150 подобных процессов - сообщили активисты ОНФ. Причин этому несколько: финансовые возможности региона, нежелание строительных компаний работать на условиях, предусмотренных законами. По мнению «фронтовиков», проблемы у сирот начинаются уже при постановке в очередь на получение жилплощади. Список формирует комитет социального обеспечения Курской области на основе данных, предоставленных муниципалитетами. Главный критерий для постановки на учет - возраст сироты. Чем он старше, тем ближе к началу очереди, независимо от того, когда была подана заявка. Чтобы узнать номер очереди, человеку приходится лично обращаться в органы власти. Общественники направили в администрацию области обращение, в котором предложили разместить общий список детей-сирот, стоящих в очереди на получение жилья, на официальном сайте администрации, муниципальных районов, городских округов, а также регионального комитета социального обеспечения, усовершенствовать процедуру подачи заявления на сайте госуслуг.



