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Двое курян инсценировали ДТП ради страховки

Вчера, 15:31
Двое курян инсценировали ДТП ради страховки
Курянин и его знакомый предстанут перед судом за мошенничество в сфере страхования. Как сообщили в СК, прошлой осенью автомобиль 23-летнего подозреваемого попал в ДТП, повредив кузов. Уже зимой, договорившись с другом, молодой человек инсценировал вторую аварию, чтобы получить деньги по страховке. Ночью на дороге в Курском районе сообщники опрокинули автомобиль и попросили супругу знакомого сообщить сотрудникам ДПС о том, что якобы в момент совершения происшествия она находилась за рулем своей машины и, нарушив ПДД, стала виновником аварии. Документы отправили в страховую компанию, она выплатила более 280 тысяч рублей. Деньги мужчина потратил по своему усмотрению. Возбуждено уголовное дело.

 

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