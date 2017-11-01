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В Конеревском районе мужчина совратил 12-летнюю падчерицу

Вчера, 16:12
В Конеревском районе мужчина совратил 12-летнюю падчерицу
58-летний житель Кореневского района подозревается в совершении преступления против половой неприкосновенности малолетней. Как сообщили в СК, мужчина дважды по обоюдному согласию вступал в интимную связь с 12-летней дочерью своей сожительницы. Помимо этого, злоумышленник совершил в отношении потерпевшей развратные действия, сделав на ее мобильный телефон свою интимную фотографию, которую позднее она увидела. О данных преступлениях стало известно сотрудникам полиции. 
Подозреваемый заключен под стражу, скоро ему предъявят обвинение. Устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений, назначены экспертизы. Расследование продолжается. 

 

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