В Конеревском районе мужчина совратил 12-летнюю падчерицу

58-летний житель Кореневского района подозревается в совершении преступления против половой неприкосновенности малолетней. Как сообщили в СК, мужчина дважды по обоюдному согласию вступал в интимную связь с 12-летней дочерью своей сожительницы. Помимо этого, злоумышленник совершил в отношении потерпевшей развратные действия, сделав на ее мобильный телефон свою интимную фотографию, которую позднее она увидела. О данных преступлениях стало известно сотрудникам полиции.

Подозреваемый заключен под стражу, скоро ему предъявят обвинение. Устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений, назначены экспертизы. Расследование продолжается.