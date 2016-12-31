"Кванториум" в Курске откроется уже в следующем году

В Курской области создают детский технопарк «Кванториум». Он должен распахнуть свои двери для ребят уже в 2018 году. Располагаться технопарк будет в бывшем кинотеатре «Восток». На реализацию проекта выделили почти 90 млн. рублей. По словам председателя регионального комитета образования и науки Екатерины Харченко, в «Кванториуме» предусматривается ежегодное обучение не менее 800 детей в возрасте от 5 до 18 лет. Здесь будут заниматься не менее шести направлениями: «Робоквантум», «Биоквантум», «IT–квантум», «Дополненная и виртуальная реальность», «Аэроквантум и Хайтек». Спектр образовательных программ предполагается ежегодно расширять за счет решения новых задач, поставленных промышленными предприятиями. Кроме этого, Харченко рассказала, что в планах создать Эко-парк. Он будет располагаться на базе бывшего эколого-биологического центра на Никитской. Планируется, что в Эко-парке создадут девять лабораторий. Будет обновлена материальная база, привлечены ученые из университетов. Кроме лабораторий, предполагается устройство опытного участка и декоративного питомника.



