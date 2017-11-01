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В полицию поступило 24 ложных сообщения о терактах

Сегодня, 08:07
В полицию поступило 24 ложных сообщения о терактах
Участились случаи ложных сообщений об актах терроризма. По информации регионального УМВД, в этом году поступило 24 подобных звонка. В каждом случае незамедлительно на место выезжали силовики, эвакуировали граждан, оцеплялась территория, проверялась полученная информация. Это приводит к вынужденному отвлечению сил и средств для предотвращения мнимой угрозы. Граждане должны помнить: за ложное сообщение о готовящихся взрыве или поджоге предусмотрена уголовная ответственность. Максимальная санкция - лишение свободы на срок до 3 лет.
Недавно депутаты Госдумы приняли закон, позволяющий операторам связи блокировать трафик «телефонных террористов» по требованию правоохранительных органов или Роскомнадзора. Кроме этого, теперь сотовые компании обязаны передавать в неизмененном виде номера абонентов, отправляющих заведомо ложные сообщения о готовящихся терактах. 

 

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