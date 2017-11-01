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Московские врачи поделятся опытом с курскими коллегами

Сегодня, 08:08
Московские врачи поделятся опытом с курскими коллегами
Столичные медики поделятся опытом и знаниями с курскими коллегами. Семинар для врачей гематологов-онкологов, педиатров, хирургов пройдет сегодня и завтра в областной детской клинической больнице. Образовательный проект выездных лекций «Дальние регионы» реализуется более 8 лет, он призван улучшить качество оказания помощи детям с гематологическими и онкозаболеваниями. За это время врачи совершили десятки выездов в российские города. Все лекции проводятся на благотворительной основе. В программе каждого дня семинара - консультации и обследования маленьких пациентов. 

 

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