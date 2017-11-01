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В Курской области отремонтировали 70 километров федеральных трасс

Сегодня, 08:02
В Курской области отремонтировали 70 километров федеральных трасс
В Курской области завершился плановый ремонт 69 километров федеральных автодорог. Глобальной реконструкции подверглись 40 километров трассы «Курск - Воронеж» и 7 километров магистрали «Крым». Как рассказали специалисты, здесь расширили полосы, укрепили обочины, дорожный слой стал толще, а с проезжей части организовали водоотвод. Также смонтировали освещение, установили барьеры и сигнальные столбы. Преобразился и «обход Обояни». Помимо этого, к нормативным значениям приведены 13 километров трассы «Крым» и 9 километров по направлению «Курск - Воронеж».

 

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