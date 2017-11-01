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В Курск прибыл «Летучий отряд» во главе с ведущей Первого канала

Сегодня, 11:18
В Курск прибыл «Летучий отряд» во главе с ведущей Первого канала
Ведущая Первого канала Елена Летучая вместе со своей командой прибыла в Курск, чтобы снять очередной выпуск телепрограммы «Летучий отряд».  Проект, в кадре которого соцобъекты - школы и больницы, -  стартовал в ноябре. Летучая пытается искоренить несправедливость, мошенничество и непрофессионализм. Из курских СМИ она узнала о десятилетней свалке, которая скопилась на улице Голубиная.  Вдобавок ко всему, во многих домах нет системы канализации, а в сами помещения наведываются крысы. Этот вопрос Летучая хотела обсудить с мэром города. Но дошла только до его заместителя - Сергея Малахова. Он пообещал столичному отряду разобраться в сложившейся ситуации. 

 

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