Пять больниц получат новое оборудование на 73 миллиона

Пять курских больниц получат новое оборудование. Более 73 миллионов рублей выделены из резервного Фонда Президента РФ. Оборудование получат курская областная клиническая больница, станция скорой медицинской помощи на базе городской клинической больницы, областная детская больница №2, городской клинический роддом и областной перинатальный центр. Так, благодаря поступившим в регион средствам, роддом получит современную систему вентиляции легких и открытую реанимацию для новорожденных. Благодаря новому оборудованию, по мнению специалистов, выхаживать недоношенных и ослабленных детей станет проще, а прогнозы по выживанию детей с различными патологиями станут выше. В городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи и детскую больницу №2 поступят аппараты, которые помогут больным дышать самостоятельно. Новые ультразвуковые системы в областной клинической больнице и перинатальном центре позволят проводить трехмерное сканирование пациента в режиме реального времени.