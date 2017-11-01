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Французы пытались через Курскую область вывезти скрипку Страдивари

Сегодня, 12:19
Французы пытались через Курскую область вывезти скрипку Страдивари
Французы пытались через Курскую область вывезти скрипку Страдивари. Как сообщили в Погрануправлении, сотрудники ведомства проверяли выезжающий из страны автомобиль "Рено". Граждане Франции торопились покинуть наше государство, имея в своём багаже скрипку. Предположительно, музыкальный инструмент произведён легендарным мастером Антонио Страдивари в 1750 году. Если экспертиза это подтвердит, то стоимость скрипки выразить в рублях или долларах невозможно. Все творения великого Страдивари являются общечеловеческим достоянием, их перемещение через границу государства без соответствующих документов невозможно.

 

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