Французы пытались через Курскую область вывезти скрипку Страдивари. Как сообщили в Погрануправлении, сотрудники ведомства проверяли выезжающий из страны автомобиль "Рено". Граждане Франции торопились покинуть наше государство, имея в своём багаже скрипку. Предположительно, музыкальный инструмент произведён легендарным мастером Антонио Страдивари в 1750 году. Если экспертиза это подтвердит, то стоимость скрипки выразить в рублях или долларах невозможно. Все творения великого Страдивари являются общечеловеческим достоянием, их перемещение через границу государства без соответствующих документов невозможно.