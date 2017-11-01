Трое курян похитили студента и вымогали у него деньги

Трое молодых жителей Курска - от 17 до 20 лет - стали фигурантами уголовного дела. Его завели по двум статьям "похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов в качестве оружия, из корыстных побуждений" и "вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия". Как сообщили в СК, криминальное трио узнало о накоплениях 19-летнего курянина, являющегося сиротой: он не тратил социальные пособия, деньги хранились на банковской карте. Подозреваемые решили завладеть средствами. Они несколько дней угрожали и запугивали парня. Об этом узнал старший брат потерпевшего и заблокировал карту. Тогда злоумышленники подкараулили потерпевшего возле общежития Курского монтажного техникума, где он проживал, и силой увезли в безлюдное место. Угрожая ножом, вымогатели требовали 50 тысяч рублей. Жертву пристегнули к машине наручниками и заставляли бегать за ней, потом пристегнули к дереву и применяли насилие. Все измывательства были ради выяснения кодового слова, разблокирующего банковскую карту. Однако потерпевший его так и не сказал. В итоге злоумышленники отпустили потерпевшего, пригрозив расправой, если он обратится в правоохранительные органы. Молодой человек не испугался и сообщил о преступлениях.

20-летний подозреваемый по обвинению в совершении другого преступления содержится под стражей, в отношении двух других решается вопрос об избрании меры пресечения. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.