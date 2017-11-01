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В Курской области самая дешевая селедка под шубой

Сегодня, 13:44
В Курской области самая дешевая селедка под шубой
Росстат рассчитал, сколько в этом году жители разных регионов РФ потратят на приготовление традиционных новогодних блюд - салатов оливье и селедку под шубой. Один из рейтингов возглавила Курская область. В нашем регионе самая дешевая селедка под шубой - это блюдо обойдется в 117 рублей 57 копеек. На втором месте по дешевизне Омская область, на третьем - Липецкая. Дороже всего салат на Чукотке - 362 рубля 79 копеек. 
Что касается другого новогоднего салата  - оливье, то Курская область в рейтинге лишь 39-я по дешевизне. Чтобы приготовить это угощение, необходимо 288 рублей 65 копеек. Дешевле всего оно в Калмыкии (229, 54), Мордовии и Белгородской области,  дороже  - по традиции на Чукотке (526, 32). 

 

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