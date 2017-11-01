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В перевернувшемся "Форде" погибла девушка

Сегодня, 14:13
В перевернувшемся
27 ноября авария в Глушковском районе унесла жизнь девушки. По информации Госавтоинспекции, молодой водитель не справился с управлением "Форда", автомобиль опрокинулся. 21-летняя пассажирка скончалась на месте.

 

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