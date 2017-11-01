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Курянина, выходившего из трамвая, сбила автомобилистка

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Курянина, выходившего из трамвая, сбила автомобилистка
27 ноября примерно в 16:25 в Курске под колеса автомобиля попал парень, выходивший из трамвая. По информации Госавтоинспекции, женщина-водитель "Калины" двигалась по  1-й Пушкарной со стороны улицы Красный Октябрь в сторону улицы Димитрова. В пути следования, напротив д. 44, она допустила наезд на 23-летнего пешехода, выходившего из салона трамвая на проезжую часть. Пострадавшего с травмами доставили в больницу. У автомобилистки взята кровь для проведения биохимического анализа.

 

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