Курянина, выходившего из трамвая, сбила автомобилистка

27 ноября примерно в 16:25 в Курске под колеса автомобиля попал парень, выходивший из трамвая. По информации Госавтоинспекции, женщина-водитель "Калины" двигалась по 1-й Пушкарной со стороны улицы Красный Октябрь в сторону улицы Димитрова. В пути следования, напротив д. 44, она допустила наезд на 23-летнего пешехода, выходившего из салона трамвая на проезжую часть. Пострадавшего с травмами доставили в больницу. У автомобилистки взята кровь для проведения биохимического анализа.