Люди с ограниченными возможностями получат право на горные лыжи в «Роза Хутор»
Сегодня, 19:27
Высокотехнологичные трассы горнолыжного курорта «Роза Хутор» в этом
сезоне стали не только олимпийскими. Кататься на них получили
возможность те, кого принято называть людьми с ограниченными
возможностями – страдающие от различных форм ДЦП, имеющие нарушения
зрения, слуха и другие отклонения в состоянии здоровья.
«Московский комсомолец» рассказал,
что программа реабилитации инвалидов средствами физической культуры и
спорта, названная «Лыжи мечты», позволяет людям с серьезными
заболеваниями и ограничениями вследствие этого в физической активности
вести полноценно активный образ жизни, ничем не отличаясь при этом от
здоровых гостей курорта. Это относится и к самым маленьким лыжникам –
программа, разработанная специалистами НП «Национальная Ассоциация
экспертов по проблемам в области ДЦП и сопряженных заболеваний» и ГАУ
Москвы «Научно-практический центр медико-социальной реабилитации
инвалидов им. Л.И. Швецовой», показывает прекрасные результаты даже у
детей с тяжелыми формами ДЦП.
Гендиректор «Роза Хутор» так
выразил позицию свою и своих подчиненных: «Мы считаем своим долгом
оказывать поддержку в реабилитации людей с особенностями здоровья
средствами и методами адаптивной физической культуры и рады
реализовывать эту программу». Поэтому большинство инструкторов курорта
уже прошли специальное обучение и теперь могут поставить на лыжи любого
желающего, вне зависимости от его физических возможностей.