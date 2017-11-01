Люди с ограниченными возможностями получат право на горные лыжи в «Роза Хутор»

Высокотехнологичные трассы горнолыжного курорта «Роза Хутор» в этом сезоне стали не только олимпийскими. Кататься на них получили возможность те, кого принято называть людьми с ограниченными возможностями – страдающие от различных форм ДЦП, имеющие нарушения зрения, слуха и другие отклонения в состоянии здоровья.

«Московский комсомолец» рассказал, что программа реабилитации инвалидов средствами физической культуры и спорта, названная «Лыжи мечты», позволяет людям с серьезными заболеваниями и ограничениями вследствие этого в физической активности вести полноценно активный образ жизни, ничем не отличаясь при этом от здоровых гостей курорта. Это относится и к самым маленьким лыжникам – программа, разработанная специалистами НП «Национальная Ассоциация экспертов по проблемам в области ДЦП и сопряженных заболеваний» и ГАУ Москвы «Научно-практический центр медико-социальной реабилитации инвалидов им. Л.И. Швецовой», показывает прекрасные результаты даже у детей с тяжелыми формами ДЦП.

Гендиректор «Роза Хутор» так выразил позицию свою и своих подчиненных: «Мы считаем своим долгом оказывать поддержку в реабилитации людей с особенностями здоровья средствами и методами адаптивной физической культуры и рады реализовывать эту программу». Поэтому большинство инструкторов курорта уже прошли специальное обучение и теперь могут поставить на лыжи любого желающего, вне зависимости от его физических возможностей. Сегодня, 19:27 К списку новостей