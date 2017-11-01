Из-за ледяного дождя на курских дорогах возможна гололедица

Сегодня в Курской области местами возможны осадки в виде снежных зерен и ледяного дождя - предупредили в МЧС, ссылаясь на прогноз синоптиков. Такие погодные условия могут привести к образованию гололедицы, поэтому необходимо быть особенно осторожными и внимательными. Предыдущий «скользкий день» в Курске был 26 ноября. Дороги и тротуары превратились в каток. Как следствие - очереди в травмпунктах. В Центре медицины катастроф Курской области подсчитали пострадавших- 80 взрослых и 5 детей. Госпитализация потребовалась 20 курянам.