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Из-за ледяного дождя на курских дорогах возможна гололедица

Сегодня, 08:09
Из-за ледяного дождя на курских дорогах возможна гололедица
Сегодня в Курской области местами возможны осадки в виде снежных зерен и ледяного дождя - предупредили в МЧС, ссылаясь на прогноз синоптиков. Такие погодные условия могут привести к образованию гололедицы, поэтому необходимо быть особенно осторожными и внимательными.  Предыдущий «скользкий день» в Курске был 26 ноября. Дороги и тротуары превратились в каток. Как следствие - очереди в травмпунктах. В Центре медицины катастроф Курской области подсчитали пострадавших- 80 взрослых и 5 детей. Госпитализация потребовалась 20 курянам. 

 

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