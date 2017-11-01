В Курске наркоман устроил пожар в доме

В одноэтажном частном доме по 4-му Запольному переулку Курска пожар уничтожил все имущество. Пострадал 36-летний мужчина — сын хозяйки жилища. Его вынесли из задымленного помещения огнеборцы. С легкой степенью отравления продуктами горения курянина доставили в больницу. В пресс-службе администрации города рассказали о причине возгорания. Родной брат пострадавшего пояснил, что тот является наркозависимым и неоднократно пытался поджечь дом. Два года назад огнеборцы уже выезжали по этому адресу. В мэрии отметили, что причина нынешнего пожара — умышленный поджог в состоянии наркотического опьянения.