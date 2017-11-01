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Управляющая компания посоветовала ради экономии засунуть в бачок унитаза бутылку

Сегодня, 08:13
Управляющая компания посоветовала ради экономии засунуть в бачок унитаза бутылку
Одна из управляющих компаний Курска предложила собственникам квартир экономить ресурсы и даже выпустила специальную памятку. В ней рекомендуется, выходя из комнаты, выключать свет, не оставлять включенными электроприборы, мыть овощи и фрукты не под краном, а в большой миске. Внимание пользователей соцсетей, правда, привлек другой лайфхак: жильцам посоветовали засунуть в бачок унитаза двухлитровую пластиковую бутылку, наполненную  водой. В памятке говорится, что так можно сэкономить до 20 литров воды в день. 
 
 
фото — группа ВКонтакте «Подслушано Проспект В. Клыкова»

 

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