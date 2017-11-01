В Курске произошла авария с участием трех машин

В Курске 28 ноября произошла авария с участием трех машин, не обошлось без пострадавших. Как сообщили в Госавтоинспекции, водитель «Рено Сандеро» двигался по улице Бойцов 9 Дивизии со стороны улицы 50 Лет Октября в сторону Верхней Луговой, при повороте налево он не предоставил преимущество автомобилю «Фольксваген Гольф». После столкновения «Рено» отбросило на встречку, где он врезался в ВАЗ-2112. В результате ДТП травмы получили 61-летний водитель и 60-летняя пассажирка «Сандеро», их доставили в лечебное учреждение.



