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В Курске произошла авария с участием трех машин

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В Курске произошла авария с участием трех машин
В Курске 28 ноября произошла авария с участием трех машин, не обошлось без пострадавших. Как сообщили в Госавтоинспекции, водитель «Рено Сандеро» двигался  по улице Бойцов 9 Дивизии со стороны улицы 50 Лет Октября в сторону Верхней Луговой, при повороте налево он не предоставил преимущество автомобилю «Фольксваген Гольф». После столкновения «Рено» отбросило на встречку, где он врезался в ВАЗ-2112. В результате ДТП травмы получили 61-летний водитель и 60-летняя пассажирка «Сандеро», их доставили в лечебное учреждение.

 

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