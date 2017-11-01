В Курске сотрудник сотовой компании следил за переговорами бизнесвумен

В Курске возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника сотовой компании,его подозревают в нарушении тайны телефонных переговоров. Как пояснили в СК, с декабря 2016 по март 2017 года старший специалист по поддержке бизнеса ПАО «ВымпелКом», используя служебное положение, постоянно просматривал детализацию абонентского номера, зарегистрированного на женщину-предпринимателя. Подозреваемый делал это для установления контактов и последующей организации аналогичного бизнеса своей знакомой. Потерпевшая, заподозрив «слежку», обратилась в сотовую компанию. После служебной проверки выяснилось, что детализацию абонентского номера женщины просматривал уже уволившийся сотрудник. Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.