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В комитете по имуществу Курска не комментируют отставку Булгакова

Сегодня, 12:19
В комитете по имуществу Курска не комментируют отставку Булгакова
Накануне вечером портал 46ТВ со ссылкой на проверенный источник сообщил, что руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом Курска Александр Булгаков покидает свой пост. По данным СМИ, это случится уже в понедельник, 4 декабря. Подобные слухи и ранее появлялись неоднократно. Однако в самом комитете по имуществу от комментариев корреспонденту радио "Курс" отказались, а в пресс-службе городской администрации заявили, что к ним никаких документов об отставке Булгакова не поступало.

 

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