Курск и Старый Оскол свяжет экспериментальный поезд. В первую поездку состав оправится 22 декабря. Время отправления – 11.03, время прибытия – 14.44.

По сообщению пресс-службы ЮВЖД, в пути пассажиры проведут 3 часа 40 минут. Правда, состав пока будет курсировать в экспериментальном режиме в период предновогодних праздничных дней – 22-24 и 28-30 декабря, а 5-7, 12-14 и 19-21 января. За это время железнодорожники проведут мониторинг востребованности маршрута у пассажиров. В составе поезда - четыре вагона с местами для сидения и один купейный. Стоимость билета из Старого Оскола до Курска от 389 руб.

При желании пассажиры на станции Ржава смогут пересесть на скорый поезд №742 «Белгород – Москва» отправлением в 13:28 и прибыть в столицу в этот же день в 19:45. В обратном направлении предусмотрена возможность пересадки пассажиров со скорого поезда №741 «Москва – Белгород» на поезд №334 «Курск – Старый Оскол» на станции Ржава в 18:13.



