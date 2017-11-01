В Большесолдатском районе детская шалость привела к пожару в доме

28 ноября в Курской области зарегистрированы три бытовых пожара. Ранним утром на номер «112» Рыльского района поступило сообщение о загорании сельхозпостройки. Когда пожарные прибыли на место, выяснилось, что горит чердачное помещение строения. В ликвидации огня участвовали огнеборцы местной ПЧ и добровольные пожарные санатория Марьино. В тот же день произошел пожар в жилом доме, расположенном в селе Махов Колодезь Большесолдатского района. Дежурный караул местной пожарной части ликвидировал возгорание, которое происходило в одной из комнат. Предположительной причиной пожара стала детская шалость с огнем. Ночью на агропромышленном предприятии села Береза Дмитриевского района загорелась зерносушилка с семечками подсолнечника. В ликвидации последствий загорания были задействованы пожарные ПЧ Дмитриевского района и добровольная пожарная команда с. Береза. Причина пожара устанавливается.

Как отметили в МЧС, на контроле по-прежнему находится работа по переселению граждан «группы риска» на период холодов. Она выполнена более, чем на 98%. Из запланированных к переселению 1819 человек переселены 1782.