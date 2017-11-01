Земельные войны. Как в «Павлово 2» продают заповедник

В Истринский район МО совершил визит первый зампред думского Комитета по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев, сообщает «АиФ». Целью визита стала сложившаяся там ситуация с «исчезновением» и выставлением на продажу участков в заповедной территории.

Парламентарий поднял эту историю и на Круглом столе, посвященном совершенствованию законодательства об ООПТ. Только в случае с Павлово-2, как отметил Валуев, цена вопроса составляет 20 миллиардов долларов. Валуев привел слова местных жителей, заявивших о том, что на территории поселка из 1500 гектаров заповедной земли осталось чуть более 400. При этом «исчезнувшая» земля позже была размежевана и выставлена на продажу уже в качестве частной собственности.

По словам Валуева, многие застройщики России ждут принятие «лесной амнистии», которая позволит им списать данные сделки и обелить участки. Однако земли заповедного значения специально выведены из зоны действия закона ООПТ, так что ожидать этого бессмысленно.

При этом жители, по словам Валуева, рассказали ему о прошедшем в минувший четверг заседании Градсовета Мособласти. На заседании был рассмотрен ППЗ данной земли, где территория отнесена к рекреационной, и на ней запрещена любая деятельность кроме пчеловодства.

Как отметили представители администрации Истры, они полностью находятся на стороне местных жителей. Так, замначальник отдела территориальной безопасности администрации Истринского района Подмосковья Михаил Коваль заметил, что с 2008 году существует постановление, согласно которому данные земли относятся к рекреационным, а значит – не могут служить местом для проведения строительных работ.

Источник - http://www.aif.ru/society/ecology/popala_v_oborot_kak_zapovednaya_zemlya_byla_vystavlena_na_prodazhu