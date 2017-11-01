Курянин во время обыска пытался выброситься из окна

В Курске полицейские задержали подозреваемого в хранении наркотиков в крупном размере. Им оказался ранее не судимый местный житель, проживающий на проспекте Победы. При обыске в его квартире обнаружили более 800 граммов готового растительного наркотика. Запрещенные вещества хранились в стеклянных банках в диване. Когда проводился обыск, мужчина был в состоянии наркотического опьянения, не контролируя свои действия, он попытался выпрыгнуть в окно с 11-го этажа. Полицейские успели предотвратить попытку суицида и спасли подозреваемому жизнь – сообщили в пресс-службе УМВД. По факту незаконного хранения наркотиков в крупном размере возбуждено уголовное дело. За это преступление предусмотрено до десяти лет лишения свободы.



