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Курянин во время обыска пытался выброситься из окна

Сегодня, 16:00
Курянин во время обыска пытался выброситься из окна
В Курске полицейские задержали подозреваемого в хранении наркотиков в крупном размере. Им оказался ранее не судимый местный житель, проживающий на проспекте Победы. При обыске в его квартире обнаружили более 800 граммов готового растительного наркотика. Запрещенные вещества хранились в стеклянных банках в диване. Когда проводился обыск, мужчина был в состоянии наркотического опьянения, не контролируя свои действия, он попытался выпрыгнуть в окно с 11-го этажа. Полицейские успели предотвратить попытку суицида и спасли подозреваемому жизнь – сообщили в пресс-службе УМВД. По факту незаконного хранения наркотиков в крупном размере возбуждено уголовное дело. За это преступление предусмотрено до десяти лет лишения свободы.

 

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