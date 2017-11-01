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У курского Роспотребнадзора новый руководитель

Сегодня, 16:05
У курского Роспотребнадзора новый руководитель
Приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 28 ноября на должность руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курской области – Главного государственного санитарного врача по Курской области назначен СЕРГЕЕВ Вячеслав Владимирович. С 18 апреля до настоящего времени он временно исполнял обязанности руководителя Управления после выхода на пенсию предыдущего руководителя Александра Бунакова. 
Сергеев имеет высшее медицинское образование по специальности «Гигиена, санитария и эпидемиология». Работал  врачом по изучению влияния загрязнения окружающей среды на состояние здоровья населения, главным врачом Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Щигровском районе  Курской области,  главным врачом ГУ «Межрайонный центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Щигровском и Черемисиновском районах Курской области», начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Курской области  в Щигровском, Черемисиновском, Тимском, Советском, Касторенском, Горшеченском и Мантуровском районах.  

 

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