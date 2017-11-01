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Владимир Блоцкий призвал накормить россиян рыбой по доступным ценам

Сегодня, 17:01
Владимир Блоцкий призвал накормить россиян рыбой по доступным ценам
 По мнению члена комитета Госдумы РФ по природным ресурсам Владимира Блоцкого, каждый год в нашей стране вылавливается 4,7 млн тонн рыбы, однако россияне потребляют лишь 2 млн тонн. Более того, объемы потребления продолжают сокращаться.
 Владимир Блоцкий  пишет в своей статье  в "Комсомольской правде", что такая ситуация наблюдается из-за низкого платежеспособного спроса граждан РФ, а также наценки в магазинах на рыбные товары. В связи с этим, как считает парламентарий, необходимо добиться того, чтобы люди без труда могли приобрести качественную рыбу по приемлемой цене. Это не только породит повышение спроса, но и принесет прибыль федеральному бюджету.
 Снижения стоимости рыбной продукции можно добиться путем принятия таких мер, как беспрепятственный допуск производителей на рынок, увеличение числа конкурентов, строительство рыбопромыслового флота в соответствии с современными тенденциями, увеличение квот на вылов водных биоресурсов при сохранении исторического принципа закрепления квот и упрощения логистики.
 По словам Блоцкого, следует уделить особое внимание и увеличению объемов экспорта, так как это также позволит пополнить бюджет страны. В данном случае можно говорить о положительной динамике - в последнее время экспорт растет на 10% в год. В завершение депутат отметил, что у российской рыбной отрасли есть перспективы для развития, и они весьма неплохие. Так, налоговые поступления в бюджет страны от нее не перестают расти. Необходимо добиться того, чтобы рос и объем потребления жителями РФ качественной рыбной продукции.

 

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