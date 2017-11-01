Владимир Блоцкий призвал накормить россиян рыбой по доступным ценам
Сегодня, 17:01
По мнению члена комитета Госдумы РФ по природным ресурсам Владимира
Блоцкого, каждый год в нашей стране вылавливается 4,7 млн тонн рыбы,
однако россияне потребляют лишь 2 млн тонн. Более того, объемы
потребления продолжают сокращаться.
Владимир Блоцкий пишет в своей статье в "Комсомольской правде", что такая ситуация наблюдается из-за низкого
платежеспособного спроса граждан РФ, а также наценки в магазинах на
рыбные товары. В связи с этим, как считает парламентарий, необходимо
добиться того, чтобы люди без труда могли приобрести качественную рыбу
по приемлемой цене. Это не только породит повышение спроса, но и
принесет прибыль федеральному бюджету.
Снижения стоимости рыбной
продукции можно добиться путем принятия таких мер, как беспрепятственный
допуск производителей на рынок, увеличение числа конкурентов,
строительство рыбопромыслового флота в соответствии с современными
тенденциями, увеличение квот на вылов водных биоресурсов при сохранении
исторического принципа закрепления квот и упрощения логистики.
По
словам Блоцкого, следует уделить особое внимание и увеличению объемов
экспорта, так как это также позволит пополнить бюджет страны. В данном
случае можно говорить о положительной динамике - в последнее время
экспорт растет на 10% в год. В завершение депутат отметил, что у
российской рыбной отрасли есть перспективы для развития, и они весьма
неплохие. Так, налоговые поступления в бюджет страны от нее не перестают
расти. Необходимо добиться того, чтобы рос и объем потребления жителями
РФ качественной рыбной продукции.