Завтра в Курской области прогнозируют туман и гололедицу

МЧС снова распространило предупреждение: завтра, в последний день осени, в Курской области ожидаются неблагоприятные погодные условия для участников дорожного движения. Ночью возможны осадки, днем – снег, мокрый снег и морось. Всё это может привести к образованию на дорогах гололедицы. Ситуацию может усугубить туман. При этом будет сильный ветер, порывами до 15 м/с. Водителей и пешеходов призывают быть внимательными и осторожными.



