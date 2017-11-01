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Завтра в Курской области прогнозируют туман и гололедицу

Сегодня, 17:07
Завтра в Курской области прогнозируют туман и гололедицу
МЧС снова распространило предупреждение: завтра, в последний день осени, в Курской области ожидаются неблагоприятные погодные условия для участников дорожного движения. Ночью возможны осадки, днем – снег, мокрый снег и морось. Всё это может привести к образованию на дорогах гололедицы. Ситуацию может усугубить туман. При этом будет сильный ветер, порывами до 15 м/с. Водителей и пешеходов призывают быть внимательными и осторожными. 

 

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