Сразу несколько организаций собирают деньги для ветерана, которую суд обязал выплатить полмиллиона

В Курске продолжается история, в которой суд обязал 95-летнюю Любовь Козинец, ветерана Великой Отечественной войны, выплатить более полумиллиона рублей компенсации владельцам двух машин, пострадавших при обрушении стены дома на Павлова. Сразу несколько организаций и сообществ заявили о сборе средств для помощи пожилой женщине. Адвокат ветерана заявил, что решение суда не вступило в законную силу и будет обжаловано. По одной из версий причина обрушения кирпичной кладки - возведение рядом с дореволюционным домом курянки крупного торгового комплекса. Представители общественного движения «Бессмертный полк», взявшиеся помочь Любови Козинец, пообещали вмешательства московских адвокатов и финансовой поддержки в случае, если судебное решение не отменят. О сборе средств для ветерана заявили представители «Бессмертного блока» (правда, он приостановлен до вступления решения суда в силу) и одного из курских пабликов в соцсети «ВКонтакте». Помимо этого, в пресс-релизе администрации Курской области появилась информация, что начался сбор средств в помощь 95-летней Козинец Объединенным Центром «Монолит» и областным отделением «Российского фонда мира».

РЕКВИЗИТЫ для оказания помощи ветерану Великой Отечественной войны Любови Козинец

Получатель:

Курское областное отделение Международного общественного фонда «Российский фонд мира»

Реквизиты:

р/счет 40703810700520000021 в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве

БИК 044525411

ИНН 4632000926

КПП 463201001

к/с 30101810145250000411

Назначение платежа:Добровольные пожертвования на программу «Помоги ближнему»

Плательщик: полный адрес отправителя или организации.







