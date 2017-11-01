Картина художника из Курска ушла с молотка за 2 млн фунтов

Картина советского художника, уроженца Курска Александра Дейнеки ушло в Лондоне с аукциона за 2,2 млн фунтов. Двухметровое полотно "Герои первой пятилетки" было основным лотом "русских торгов" аукционного дома на этой неделе. "Герои первой пятилетки" - одно из панно 12-метровой серии, изготовленное для оформления советского павильона на Всемирной выставке в Париже 1937 года. Продажа картины Дейнеки в Лондоне замечательно еще и потому, что в начале ноября в художественной галерее Tate Modern в Лондоне открылась выставка "Красная звезда над Россией". В экспозиции представлено другое полотно Дейнеки из той же серии. Таким образом, две картины художника "встретились" в столице Британии. Проданная работа — единственная из всей серии в открытой продаже, все остальные панно находятся в музеях.



