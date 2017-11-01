поиск по сайту
 

Картина художника из Курска ушла с молотка за 2 млн фунтов

Сегодня, 08:11
Картина художника из Курска ушла с молотка за 2 млн фунтов
Картина советского художника, уроженца Курска Александра Дейнеки ушло в Лондоне с аукциона за 2,2 млн фунтов. Двухметровое полотно "Герои первой пятилетки" было основным лотом "русских торгов" аукционного дома на этой неделе. "Герои первой пятилетки" - одно из панно 12-метровой серии, изготовленное для оформления советского павильона на Всемирной выставке в Париже 1937 года.  Продажа картины Дейнеки в Лондоне замечательно еще и потому, что в начале ноября в художественной галерее Tate Modern в Лондоне открылась выставка "Красная звезда над Россией". В экспозиции представлено другое полотно Дейнеки из той же серии. Таким образом, две картины художника "встретились" в столице Британии. Проданная работа — единственная из всей серии в открытой продаже, все остальные панно находятся в музеях.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Ноябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама