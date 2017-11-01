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В Курской области к Новому году вырастили 11 тысяч ёлок

Сегодня, 08:14
В Курской области к Новому году вырастили 11 тысяч ёлок
В Курской области специально к Новому году лесники вырастили более 11 тысяч елок и сосен, ими начнут торговать с середины декабря. Параллельно в регионе усиливают охрану лесных массивов. Лесная охрана Курской области совместно с полицейскими будет вести усиленное патрулирование хвойных насаждений. Автомобили, перевозящие ели и сосны, будут останавливать, проверять правильность оформления сопроводительных документов. Дровосеков, которые решатся срубить ель или сосну в лесу, ожидают штрафы. За одно дерево - от 3000 до 4000 рублей. Плюс - возмещение вреда, нанесенного лесу. Это около 2500 рублей. Если же куряне срубят два дерева или больше, то они могут попасть под уголовную ответственность.

 

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