Сегодня в Курск прибудет всероссийский автопробег. Он стартовал 27 ноября в Воронеже, а завершится 5 декабря в Москве. Также участники автопробега проедут через Белгород, Орел, Елец. В пути они оценят состояние памятных мест, посвященных событиям Великой Отечественной войны. Участники пробега не только почтут память советских бойцов, но и продемонстрируют знание истории городов-героев и городов воинской славы. В 10 утра на проспекте Победы, у стелы «Город воинской славы» состоится возложение цветов. Затем в школе №50 пройдет интерактивный квест, посвященный Великой Отечественной войне. После этого запланирован визит в краеведческий музей.



