Курское «Динамо» раскатало турецкий «Галатасарай» + 57

Баскетболистки курского «Динамо» в среду одержали очередную победу в Евролиге над «Галатасараем» из Стамбула. 102:45 горело на табло после финальной сирены. Лишь в начале первой четверти турчанки забросили 4 безответных очка курянкам. После Вадеева, Петрович, Принц и Круз выдали «сухую» серию, и стартовую десятиминутку «бело-голубые» выиграли с двойным перевесом 21:10. От некогда грозного соперника не осталось и следа. К большому перерыву динамовки вели уже 50:23, а после третьего периода и вовсе 79:31. Но такая удача сложилась ещё и потому, что «Галатасарай» привёз молодых игроков, а двое ключевых – экс-динамовка Ишил Албен и американка Александрия Квигли – травмированы, уверен главный тренер «Динамо» Лукас Мондело.

Лукас Мондело: «Мы держали наш уровень, который является лучшим в Евролиге. У нас было много хороших передач и было много перепадов. Но самое важное в этой игре то, что у команды была огромная жажда победы. Но такой результат – небольшой обман, потому что у «Галатасарая» не было двух важных игроков. Теперь наша ближайшая цель – Кубок России. Предстоит очень сложная игра против «Надежды». Сегодня очень хорошо играли Жедик и Кириллова. Видмер, Логунова и Левченко получили больше времени на площадке. Вадеева, как всегда, показала очень высокий уровень. Принц мы оставили для финала, потому что сейчас она играет и в защите, и в нападении, а это всегда тяжело. Скоро мы найдём решение этого вопроса».