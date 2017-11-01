В Курской таможне рассказали подробности инцидента со старинной скрипкой
Сегодня, 11:46
В Курской таможне рассказали подробности инцидента со старинной скрипкой. Ранее мы рассказывали: при выезде из нашей страны граждане Франции пытались вывезти музыкальный инструмент, на котором имелись надписи, что это скрипка Страдивари, изготовленная в 1750 году. Хотя знаменитый мастер Антонио Страдивари умер в 1737 году задолго до предполагаемой даты изготовления скрипки. И как гласит легенда, свои секреты он ни двум сыновьям, ни ученикам не передал. Изготовлена ли скрипка кем-то из учеников великого мастера или это подделка, предстоит решить специалистам. Скрипку отправили на экспертизу. Как пояснили в таможне, гражданка Франции путешествует в доме на колесах по разным странам. Скрипка принадлежит её семье. По документам она изготовлена приблизительно в 1880 году в городе Миркур в мастерской Гранжан. В Россию путешественники въехали с территории Монголии, при этом скрипку таможенным органам француженка не декларировала, при выезде из России - тоже. Разрешительных документов, подтверждающих законность вывоза старинной скрипки, не имеет.