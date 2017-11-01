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«Делом Козинец» заинтересовался Следственный комитет

Сегодня, 16:12
«Делом Козинец» заинтересовался Следственный комитет
История 95-летней ветерана Великой Отечественной войны Любови Козинец набирает обороты. Ситуацией уже заинтересовался Следственный комитет РФ по Курской области. СМИ, в том числе федеральные, осветили положение, в котором оказалась пожилая курянка. Суд встал на сторону владельцев автомобилей, пострадавших от обрушения стены дома, теперь в качестве компенсации вреда 95-летней Козинец необходимо заплатить более полумиллиона рублей. При этом адвокат собирается обжаловать это решение, доказав, что кирпичная кладка обрушилась из-за строительства по соседству торгового центра. Помимо этого, в ветхом доме пенсионерки стены в трещинах, протекает крыша, однако власти ей необходимой помощи не оказывают. Как сообщили в СК, эксперты  проверят законность действий застройщика, а также должностных лиц администрации Курска. После  доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее мы рассказывали: сразу несколько общественных организаций объявили сбор средств, чтобы помочь ветерану выплатить полмиллиона. 

 

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