Курская область на 15 месте «рейтинга трезвости»

Самыми трезвыми регионами России стали Чечня, Ингушетия и Дагестан. На четвертом месте – Карачаево-Черкесия. На пятом –Белгородская область. Наш регион в этом рейтинге на 15-й позиции. В прошлом году мы были на 14-м месте. Самыми пьющими регионами стали Пермский край, Чукотка, Бурятия, Ненецкий автономный округ и Магаданская область. Рейтинг составили на основе исследования федерального проекта «Трезвая Россия» и ВГТРК. Подобные списки представляли в 2015 и 2016 годах. Как поясняют организаторы, благодаря этому стало возможным проследить трехлетнюю динамику «трезвости» каждого из регионов РФ. «Рейтинг Трезвости Регионов — 2017» — это научно-обоснованный независимый доклад, подготовленный командой специалистов: экспертов, социологов, юристов, экономистов, историков, психологов и журналистов.