поиск по сайту
 

Курская область на 15 месте «рейтинга трезвости»

Сегодня, 08:05
Курская область на 15 месте «рейтинга трезвости»
Самыми трезвыми регионами России стали Чечня, Ингушетия и Дагестан. На четвертом месте – Карачаево-Черкесия. На пятом –Белгородская область. Наш регион в этом рейтинге на 15-й позиции. В прошлом году мы были на 14-м месте. Самыми пьющими регионами стали Пермский край, Чукотка, Бурятия, Ненецкий автономный округ и Магаданская область. Рейтинг составили на основе исследования федерального проекта «Трезвая Россия» и ВГТРК.  Подобные списки представляли в 2015 и 2016 годах. Как поясняют организаторы, благодаря этому стало возможным проследить трехлетнюю динамику «трезвости» каждого из регионов РФ.  «Рейтинг Трезвости Регионов — 2017» — это научно-обоснованный независимый доклад, подготовленный командой специалистов: экспертов, социологов, юристов, экономистов, историков, психологов и журналистов.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Декабрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама