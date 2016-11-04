3 декабря в Пристенском районе перезахоронят останки советских солдат

В День неизвестного солдата, 3 декабря, в селе Ракитинка Пристенского района перезахоронят останки трех советских солдат, погибших во время Великой Отечественной войны. Их обнаружили во время «Вахты Памяти-2017». Местная жительница рассказала, что в годы войны солдаты были расстреляны немцами. Тогда бойцов селяне захоронили в одной братской могиле, которая со временем затерялась. Спустя много лет поисковикам удалось найти героев. Установить личности погибших не удалось, документов при них не было. Всего же за время работы «Вахты памяти» в Курской области обнаружены останки 12,5 тысяч советских воинов и мирных жителей, установлены места захоронений около 3500 человек, 370 семей получили известие о месте захоронения их близких.