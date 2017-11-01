В щигровской школе прогнувшийся потолок грозит обрушиться на учеников

В школе №5 Щигров еще в сентябре прогнулись перекрытия. Чтобы потолок не упал на учеников, строители поставили подпорки. Качество работы родители школьников считают неудовлетворительным: установленные конструкции сделаны из непросушенного бруса низкого качества. Проведенная экспертиза признала здание «ограниченно-работоспособным» и требующим срочного капитального ремонта. Но он начнется только будущим летом, на него выделили 2 млн 300 тысяч рублей. На время экспертизы и установки подпорок младшие классы перевели в основной корпус школы, старшеклассникам пришлось учиться в две смены. Родителям предлагают перевести детей в другие образовательные учреждения, пока не сделают капитальный ремонт. Скоро в 5-й щигровской школе проведут общее собрание и попытаются найти решение, которое устроит все стороны.



