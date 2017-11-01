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Курские власти планируют возвести Дворец бракосочетания

Сегодня, 08:12
Курские власти планируют возвести Дворец бракосочетания
Курск готовится к 1000-летию, которое будем отмечать в 2032 году. Общественность призывают вносить свои предложения, как обустроить город к этой значимой дате. На это выделят внушительные федеральные средства. Уже поступили предложения воссоздать в центре Курска Кремль, построить набережную реки Тускарь и пустить речные трамвайчики. Администрация города в свою очередь предлагает построить Дворец бракосочетания. Все идеи по подготовке к юбилею Курска можно присылать на официальный сайт мэрии, по электронной почте kursk1000@kurskadmin.ru, а также по адресу Курск, улица Ленина, 1. Телефон: 55-47-17.

 

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