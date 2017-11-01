Курские власти планируют возвести Дворец бракосочетания

Курск готовится к 1000-летию, которое будем отмечать в 2032 году. Общественность призывают вносить свои предложения, как обустроить город к этой значимой дате. На это выделят внушительные федеральные средства. Уже поступили предложения воссоздать в центре Курска Кремль, построить набережную реки Тускарь и пустить речные трамвайчики. Администрация города в свою очередь предлагает построить Дворец бракосочетания. Все идеи по подготовке к юбилею Курска можно присылать на официальный сайт мэрии, по электронной почте kursk1000@kurskadmin.ru, а также по адресу Курск, улица Ленина, 1. Телефон: 55-47-17.