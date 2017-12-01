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За сутки пожары унесли жизни трех курян

Сегодня, 11:36
За сутки пожары унесли жизни трех курян
За минувшие сутки в нашей области произошли пять пожаров, два из них – в Курске. Огонь унес жизни трех человек - сообщили в МЧС. Сначала пожар вспыхнул, предположительно, от сигареты в жилой пятиэтажке на Пучковке. Огнеборцы спасли трех человек. 14-летнего подростка эвакуировали с помощью пожарной автолестницы, еще двоих жильцов вывели из задымленного здания. В пожаре погиб 30-летний мужчина. Аналогичное происшествие случилось поздней ночью в пятиэтажном доме на 2-й Рабочей. Огонь повредил комнату. Пожарные эвакуировали 60-летнего хозяина квартиры, однако впоследствии он скончался в карете скорой помощи. В этом случае предположительной причиной стало короткое замыкание. В МЧС отметили, что погибшие не относились к категории «группы риска». 
Еще одна трагедия произошла 30 ноября в деревне Нижнее Упалое Золотухинского района, где сгорел жилой кирпичный дом. Погибла 54-летняя женщина. С признаками отравления угарным газом в больницу доставили мужчину. Погибшая относилась к «группе риска». Причины пожара выясняются.

 

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