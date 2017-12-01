В Курске разыскивают автомобилиста, сбившего пешехода

В последний день осени в Курске зафиксирована одна авария с пострадавшим. Как сообщили в Госавтоинспекции, ДТП произошло 30 ноября около 7 утра. Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле двигался со стороны улицы ВЧК в сторону Интернациональной. В пути следования напротив дома 23/81 по улице Бутко он допустил наезд на 59-летнего мужчину, который переходил дорогу по «зебре». В результате ДТП пешеход самостоятельно обратился в лечебное учреждение.

Свидетелей и очевидцев данного ДТП, а также лиц, располагающих какой-либо информацией по данному факту, просьба сообщить по телефону отделения розыска ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Курской области: 36-70-65 или по телефонам дежурной части ГИБДД УМВД России по Курской области: 36-70-01, 36-70-02.



