В Курске полицейские задержали мошенницу, выманившую 400 тысяч у пенсионера. Как сообщили в УМВД, гражданка одного из государств СНГ, проживающая в Орловской области, приехала на автомобиле с мужем в наш город. Супруги занимались перепродажей кухонной утвари, по версии следствия, использовали это как прикрытие для своей преступной деятельности. На окраине Северо-Запада злоумышленница расспрашивала прохожих об одиноких людях, проживающих в многоэтажных домах. Посетив несколько квартир, она попала в квартиру жилище 78-летнего пенсионера. Она пожаловалась на проблемы, для решения которых требовались деньги. Пожилой курянин поддался на уговоры гостьи и отдал свои сбережения - почти 400 тысяч рублей. Женщина обещала их вернуть с процентами. В залог оставила якобы золотые украшения. На деле они оказались дешёвой бижутерией. На следующий день мужчина понял, что обманщица не вернётся, и обратился в полицию. Сотрудникам уголовного розыска удалось выследить аферистов. Их задержали уже в Орловской области. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемая арестована, её проверяют на причастность к аналогичным преступлениям. Также полицейские занимаются вопросом возмещения ущерба, нанесённого пенсионеру.