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Покупка угнанной иномарки обернулась для курянина потерей машины и миллиона рублей

Сегодня, 12:28
Покупка угнанной иномарки обернулась для курянина потерей машины и миллиона рублей
В Курске сотрудники Госавтоинспекции при регистрации подержанной "Тойоты Камри" выявили, что номер кузова перебит. Затем выяснилось, что изменения внесены и в ПТС. Полицейские сделали вывод, что автомобиль может числиться в угоне. Ориентировку с описанием машины направили во все регионы России и ближнего зарубежья. "Тойоту Камри" изъяли вместе с документами как вещественное доказательство. Мужчина, опрометчиво купивший машину в столице по рукописному договору купли-продажи, будет проходить по уголовному делу в качестве свидетеля. Он лишился не только автомобиля, но и денег, которые за него заплатил – более миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства». Полицейские ищут лиц, причастных к переделке и краже автомобиля, а также его настоящего владельца. 
Граждан же призывают покупать автомобили в салонах, где можно проследить историю машины, а также не обращать внимания на излишне выгодные предложения и тщательно проверять транспорт. 

 

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