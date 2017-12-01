Администрация Курска благодарит МРСК Центра за вклад в развитие культуры города

На имя генерального директора ПАО «МРСК Центра» Олега Исаева поступило благодарственное письмо от администрации города Курска. Власти областного центра выражают благодарность главе компании за поддержку самодеятельного художественного творчества и вклад в развитие культуры в городе.

Работники курского филиала МРСК Центра не только успешно справляются с производственными задачами, оказывают качественные услуги потребителям, вносят вклад в развитие региона, но и принимают активное участие в общественной и культурной жизни Курской области и, в частности, ее столицы.

Так, творческий коллектив Курскэнерго регулярно участвует в городском фестивале творчества предприятий, организаций и учреждений Курска «Ступень к успеху». Энергетики неоднократно становились его лауреатами и дипломантами.

Семнадцать лет подряд в Курскэнерго проводится смотр-конкурс художественной самодеятельности среди сотрудников предприятия, 12 раз на площадке Курскэнерго проходит детский конкурс самодеятельного творчества «Светлые лучики». Для наиболее одаренных ребят конкурс становится стартовой площадкой для выхода на большую сцену. Его победители выступают на День города, на региональных и международных фестивалях.

23 – 24 ноября Курск стал культурной столицей Черноземья. В концертном зале «Соловьиный» многофункционального центра «МегаГРИНН» прошел финальный этап четвертого ежегодного смотра-конкурса самодеятельного художественного творчества ПАО «МРСК Центра». В нем приняли участие около 200 работников филиалов компании – победители региональных конкурсных этапов - и команда филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Профессионализм участников оценило не только жюри, но и представители городского руководства и культурной общественности.

«Отрадно отметить, что энергетики, которые являются профессионалами своего дела, находят время и для творчества. Они достойны выступать на самых лучших площадках страны», – подчеркивает заместитель начальника управления культуры города Курска Любовь Барламова.



