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В Курске начинаются проверки водителей на трезвость

Сегодня, 13:54
В Курске начинаются проверки водителей на трезвость
Сегодня в Курске сотрудники ГИБДД проверят водителей на трезвость. Аналогичные рейды в предстоящие выходные запланированы и в районах области. Участников дорожного движения просят своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии, по телефону 102. Напомним, пьяная поездка за рулем наказывается административным штрафом в 30 тысяч рублей и лишением водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет. Повторное нарушение грозит уголовной ответственностью.

 

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