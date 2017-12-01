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Житель Курчатова предложил взятку следователю, занимающемуся делом о взятке

Сегодня, 14:16
Житель Курчатова предложил взятку следователю, занимающемуся делом о взятке
Возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего жителя Курчатова, его подозревают в покушении на дачу взятки должностному лицу. Как пояснили в СК, в производстве следователя по особо важным делам следственного управления находится уголовное дело, возбужденное в отношении мужчины, обвиняемого в покушении на дачу взятки инспекторам ДПС. Сын обвиняемого пришел в служебный кабинет следователя и, достав 15 тысяч рублей, протянул ему. За взятку молодой человек надеялся замять дело. Но деньги следователь не принял. А фигурантом уголовного дела теперь стал и сын обвиняемого.

 

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