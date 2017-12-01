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В Железногорске женщина просит прокуроров лишить родительских прав ее дочь

Сегодня, 16:47
В Железногорске женщина просит прокуроров лишить родительских прав ее дочь
В Железногорскую прокуратуру обратилась местная жительница с заявлением о лишении родительских прав ее дочери. Как установили сотрудники ведомства, женщина - мать несовершеннолетней девочки. Однако она не работает, ребенка не содержит, воспитанием не занимается. Кроме того, женщина состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних и в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Железногорска. За два года нерадивую мамашу восемь раз привлекали к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию и содержанию дочери, а также неоднократно за мелкое воровство и появление в общественных местах в пьяном виде. Прокурор направил в суд  исковое заявление, в котором поставил вопрос о лишении родительских прав матери несовершеннолетней и взыскании алиментов. 

 

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