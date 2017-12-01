Прокуратура требует приостановить занятия в щигровской школе с опасным потолком

Прокуратура посетила 5-ю щигровскую школу. Ранее мы рассказывали: в здании учебного заведения, чтобы потолок не упал прямо на головы учеников, установили подпорки. Капитальный ремонт ожидается только следующим летом. Пока устанавливали конструкции, поддерживающие потолок, занятия в корпусе были приостановлены, обучение детей организовали в другом здании школы в две смены. По заключению организации «Курскгражданпроект» здание школы нуждается в незамедлительном капитальном ремонте. Несмотря на это администрация образовательной организации с 22 ноября возобновила занятия в помещении, состояние которого создает угрозу для детей и преподавателей. Мер к организации безопасного образовательного процесса Администрацией Щигров не приняты.

В связи с этим прокуратура внесла в администрацию города представление, в котором потребовала устранить выявленные нарушения, приостановить занятия в требующем ремонта корпусе и организовать обучение детей в безопасных условиях. Исполнение указанных требований находится на контроле Щигровской межрайонной прокуратуры.